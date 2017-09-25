益航被控涉內線交易 董事長被拘提到案

2017-09-25 11:34

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣第一家公開上市的航運公司「益航」（2601），去年遭爆料指其百分百持有的子公司First Mariner Holding涉及內線交易，且交易公司與人員關係複雜，不解益航為何執意購買虧損的機上盒公司聖馬丁；檢調今拘提益航董事長長原彰弘、前稽核主管吳丕煌，現正庭訊中，至於是否與此件內線交易案相關，仍待釐清。

益航成立於1963年，公司主要經營業務包含：散乾貨運服務、專業船隻管理服務、船務人員招募、選擇以及專業訓練服務；益航於2006年5月正式投資中國的大洋集團，因轉投資的大洋百貨營收佔總營收超過八成，因此自2014年7月1日起，益航已經由航運類股改列貿易百貨類股。

檢調調查，2014年益航進行董監改選，日裔華人長原彰弘出線擔任董事長，他曾擔任益航董事超過10年，對公司相當了解，在轉投資方面經驗豐富，但卻遭來自香港、聖馬丁的股東Jeffery向媒體爆料，指益航百分百持有的子公司First Mariner Holding恐涉內線交易，還可能違反《公司收購、合併及股份購回守則》。

檢調發現，益航近年轉投資衍生性商品失利，出現鉅額虧損影響營運，去年3月間，益航透過私募籌措資金約22.7億元，同年6月間，隨即透過子公司買下萬基財務與萬基證券，10月則是購買聖馬丁股票，這三筆投資，合計金額約為12億元，花費超過私募籌措資金一半以上。

其中，First Mariner Holding花了1.91億港幣買下萬基財務與萬基證券，但萬基財務的登記地址卻與多家公司一同登記，疑為紙上公司。

檢調懷疑，去年5月，聖馬丁才因會計師出具繼續經營假設存有重大疑慮的查核報告，被證交所打入全額交割，目前極待重整；但為何益航仍堅持投資聖馬丁，此部分是否涉及不法，仍待進一步釐清。

對此，益航曾發聲明澄清，表示並未違反《公司收購、合併及股份購回守則》，董事長長原彰弘也沒有與聖馬丁董事長洪聰進有任何私下協議事項；此外，公司董監事及高階管理人員，無人買入或賣出香港聖馬丁公司股票圖利。