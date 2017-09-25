明明旁邊就有「聊天室」偏要車上聊 白目車手就逮怨不得人

2017-09-25 11:23

〔記者許國楨／台中報導〕游姓車手疑開車搭載女友做掩護，忘了旁邊就有一間名為「聊天室」的複合式餐飲店，與女友就在車內聊到忘我，結果因併排違停遇警攔查，反讓車內的銀聯卡、U盾等提領贓款的詐財工具露餡，當場人贓俱獲就逮送辦。

台中市警局保安大隊第二中隊小隊長王政哲等4員日前下午巡經豐原區豐原大道、一心路口，發現一部自小客怠速未熄火還違規併排停車，由於已影響車流且警方唯恐衍生交通事故立即趨前攔查時，發現車內一對男女正愉快的聊天且已聊到忘我，連警方已到車旁都渾然不知。

警方隨即敲打車窗示意，只見33歲游姓駕駛及小他3歲的徐姓女友一臉錯愕，尤其游男更是緊張到全身發抖，頻頻解釋只是與女友車內聊天並未從事不法，此地無銀三百兩態度更讓人起疑，警方直覺有異盤查發現游男有多項毒品及詐欺刑案紀錄，經同意檢視車內狀況及隨身物品，赫然在駕駛座下方發現藏有中國地區銀聯卡2張。

游男頓時傻眼，隨即又被警方在副駕駛座下方發現藏有銀聯卡4張、U盾4個、中國地區電話IC卡1張等詐騙工具，另檢視游男隨身攜帶包包內有5萬餘元現金，懷疑他擔任詐團車手還搭載女友做掩護帶回釐清。

游男警訊中矢口否認是車手，推託警方所查扣物品原本就放在車上不是自己所有，且車子是朋友租來的，但對於現金來源、友人相關姓名及連絡方式卻避重就輕無法清楚交代才坦承，對於當時明明車旁就有一間名為「聊天室」的複合式餐飲店，卻因貪圖方便未偕女友進入反因違停露餡，感到懊惱不已，訊後全案仍依詐欺罪嫌送辦。

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