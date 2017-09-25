男子違法吸金上億後神隱 老婆、岳父、親友逾20人受害

2017-09-25 11:11

［記者楊政郡／台中報導］36歲郭姓男子以經營多家連鎖當鋪為藉口，專業經營獲利豐厚，約101年間起向親友招攬投資，連配偶、妻姨、岳父都在其中，保證給予每百萬元每月2萬元固定獲利，涉及非法吸金約1億2千萬元，在105年6月停止出金也避不見面，台中地檢署依違反銀行法起訴。

起訴書指出，郭男原是某開發公司負責人，101年間起對外宣稱旗期下有5家當鋪，還把2家友人經營的當鋪、1家餐廳都寫進他的關係企業，以壯大自己的企業規模，向親友借款及招攬投資，投資50萬元每月有1.5%至3%的固定利息，後來每百萬元每月固定給2萬元利息。

吸收一些存款族把銀行內的錢拿來投資，包括郭男岳父、妻姨、配偶、友人等約20人，還有他的員工把房子拿去貸款投資，安排投資人他們參觀當鋪，介紹他們當鋪的專業經營手法，放款都會有擔保品，且只要債款人三個月還不出錢，擔保品立即進入流當換現，所以非常穩當，陸續投入50萬至上千萬元，有的領了數年利息，但後來利息又投資進去，有的領3次利息就倒了，郭男從105年6月停止出金、避不見面，投資人陸續提出告訴。

檢方追查郭嫌以此手法陸續吸金達1億1935萬元，親友提告詐欺，有部分撤回詐欺告訴，可是此案與違反銀行法是裁判上一罪，檢方依較重的違反銀行法起訴。