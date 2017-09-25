女客A走專櫃玻璃杯 店員PO網：我喝過妳還拿走？

2017-09-25 11:04

〔記者王俊忠／台南報導〕在南市中西區西華南街服飾店工作的陳姓女子，昨天在臉書爆料公社po文指從店內監視器影像發現一名戴紅色眼鏡的女子進到店內未買衣物，疑將她買專櫃化妝品vip會員送的心愛玻璃杯「偷A走」。陳女酸批這女賊「我喝過的妳還拿走？沒買衣服還這樣對我！」。

陳女表示，這位戴紅色眼鏡的女生與其後面那個男的來買衣服，她去倉庫找衣服的時候，其粉色杯套LANEIGE、可以榨果汁的玻璃杯還在桌上，她出來的時候，這對男女就走掉了，然後杯子就被眼鏡女拿走，因為杯子是她買專櫃化妝品vip會員送的、外面買不到，希望對方有看到這篇文章、歸還杯子，「我喝過的你還拿走，沒買衣服還這樣對我！」。

轄區市警二分局今天表示，派出所尚未接獲陳女報案，會進一步找店家與陳女瞭解案情與受理追查。

網友們紛紛留言表示，「她真的很窮吧？連別人的杯子都要偷，被拍到了她也紅了、真的非常討厭小偷！尤其好手好腳的！放在那裡的東西不是你的就不該拿，手腳不乾淨！窮也要窮的有志氣呀！想要的東西自己賺錢買多好！居然落得要拿別人東西的地步，況且還是男友跟著？都不覺得丟臉嘛！還是其實是鴛鴦大盜呢？」

有網友說，「偷衣服、偷錢還常見，偷這種私人用品是在想什麼呀？還是樓主太漂亮了，他們想另類的一親芳澤間接接吻，所以才偷杯子呢？」。