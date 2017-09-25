土國副代表性騷擾台女挨告 法院判決成廢紙？

2017-09-25 10:47

〔記者溫于德／台北報導〕前土耳其駐台副代表都庫哈里遭台籍女子指控，不但伸手游移在胸、腰與臀部間，甚至稱「I want fuck you（與妳性交）」性騷擾；而他雖成功逃回該國，不過仍持續以臉書方式騷擾被害女子，事後遭求償100萬精神損失。法院審理後判賠10萬台幣，可上訴；但因告訴人未提供已返國之被告在當地住地址，加上台土目前未邦交，即便全案定讞，恐成廢紙一張。

全案起因於，單親被害女子與女兒、友人去年7月2日晚間赴酒吧參加美國獨立紀念日活動，而都庫（Halil Ibrahim Dokuyucu）則在翌日凌晨0時許，見被害人倚靠欄杆休息，先是上前搭訕尋求共舞，但因素昧平生原因遭拒；不死心的他，此時竟先伸出一手摟腰，另手則順著頭部往撫摸，並往下滑至胸部側邊、腰至臀部，才遭推開。

但「性」致早起的都庫，仍以帶有性暗示語氣的英文語句直說「I want fuck you」，被害人嚇得躲進廁所避難，直到經警方到場處理才解圍。他事後被提起民事求償100萬元。

被害人歷次庭期均未出庭，其委任律師除在庭內主張當面性騷擾外也說，即使被告已回國，仍以臉書方式在原告版面留下侮辱文字持續騷擾；他庭後受訪則說，當事人雖深知跨國求償不易，但提告用意在於「透過法律程序以彰顯正義」，至於內容為和，因未徵得同意拒絕透露。已離境的被告則未理會本案。

法官事後依據北市大安分局調查報告、被害人臉書截圖認定都庫確有性騷擾情況，審酌雙方條件後判賠10萬元。

不過依據國內現行法規，告訴人提起民事訴訟時，須主動給予法院被告住居所地址；而被害人提供的被告地址屬土而其在台辦事處，加上兩國早於民國60年8月4日正式斷交，預料土國即便知情本案，不會也不須理會，因此即使全案判決確定，成為廢紙一張機率不低。

而都庫在外交部依據台土最新「雙邊特權禮遇對照表」，雙方並無刑事豁免權後，去年已遭檢方發布通緝12年6月。