竊取機密投中國 5華亞科前高階主管被起訴

2017-09-25 10:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］記憶體大廠美光（Micron）集團去年以台幣1300億元收購華亞科技股份有限公司，卻發現有工程師被中國相關產業挖角，涉嫌帶走公司內部機密文件，桃園地檢署接獲檢舉指派企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官陳貞卉偵辦，今年2月指揮桃園市調查處搜索並約談5名華亞科前高階主管，全案偵結依違反營業秘密法、著作權法、刑法將5人提起公訴。

被起訴的包括46歲張建國、47歲范振航、40歲陳嘉亨、41歲張永明、46歲張慧銘；起訴指出，華亞科原為上市公司，主要營業項目均為DRAM（動態隨機存取記憶體、Dynamic Random Access Memory）半導體晶圓代工服務，去年12月6日由美光集團收購，而中國近年強力發展半導體科技，也積極向台灣半導體公司挖角，張男等5人原為華亞科員工，均擔任經理級以上職務，去年9月至11月間、公司被收購後陸續離職，相繼轉往中國晶圓科技相關產業任職。

起訴指出，5人在離職前未經公司主管同意，涉嫌違反華亞科資訊安全、員工保密協定等規定，以手機拍攝、紙本列印等方式，重製華亞科無塵室維護運作，以及屬於「機密」以上等級的重要營業秘密，在離職後仍持有這些資料，其中，范振航更於在職期間，就將這些資料以手機拍攝、網路傳送等方式傳至中國，嚴重損害公司的營業利益，張男等人被挖角至中國後，每月至少可領取20萬的月薪報酬。

檢方偵結依違反營業秘密法、著作權法及刑法將5人起訴，同時依5人薪資及犯罪所得，一併向法院聲請宣告追徵價額。