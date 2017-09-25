毒販行賄員警被拒 辯稱：給開車門小弟的小費

2017-09-25 09:59

［記者楊政郡／台中報導］35歲施姓販毒嫌犯，又被逮時以2、3千元行賄員警被拒，事後辯稱他是給開車門小弟的小費！法院審理時又辯員警幫他說情不要查扣車子才會意思、意思，他不想欠人情，如何狡辯都改變不了，法官依行賄罪判8月、褫奪公權1年。

判決書指出，施嫌105年元月疑似販毒被查扣K毒一批、手機3支、現金及自用小客車，檢警決定將小客車責付給施嫌保管，通知他來海巡署雲林機動查緝隊領回，施嫌卻誤會以為警方要給他機會，領車之際有一疊約10萬元，拿出數張對張姓偵查員「拜託、不要辦我，這意思一下」等，被當場拒絕進一步查辦他行賄罪。

判決書指出，施嫌（35歲）103年有吸毒前科，被判14年徒刑（上訴中），105年元月又被海巡署雲林查緝隊等單位查獲，現場查獲的小客車，檢察官命令暫時責付給施嫌自行保管。

此案在偵查期間，施嫌辯稱他確實有拿2、3千元給張姓偵查員，但那不是行賄，就像我到酒店消費，都會給開門小弟小費一樣。而在法院審理時，施嫌又辯稱，是因張員表示因他向檢察官求情，才沒有查扣他的車子，他不想欠人情，才隨手拿出2、3千，或3、4千現金張員。

張員供稱，他帶施在辦公室簽立責付保管書，又帶他到停車場，施嫌就說「拜託」、「不要辦我販毒」等，他當場拒絕。張員表示他看到一疊鈔票還有銀行束帶，才會目測是10萬元。

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