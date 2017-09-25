爆乳美熟女偷膠原蛋白撂狠話 9天後「依約」回超商亂

2017-09-25 00:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕長相年輕的陳姓女子穿爆乳背心、露小蠻腰到超商偷喝膠原蛋白，被店員逮個正著，警方比對證件時發現她已經40歲，是名十足美熟女，將她帶回偵辦時陳女卻惱怒，拋下矜持向店員撂狠話「我會再回來亂」，9天後果然兌現，陳女回到超商向店員罵三字經，還將店內商品砸爛，遭趕抵警壓制，最後吃上毀損與公然侮辱官司，得不償失。

警方指出，40歲陳女有竊盜前科，她9日身穿爆乳背心、露肚裝走進市區一間超商假裝購物，趁店員疏於注意，偷偷拿取架上一瓶售價89元的膠原蛋白，喝完後再將空瓶放回架上，藉此掩人耳目，卻被眼尖店員發現。

店員走上前質問陳女，她起初不承認偷喝，直到店員將空瓶拿起，她才認栽。警方獲報趕抵，查詢證件時發現陳女已經40歲，卻被她的魔女臉孔及曼妙身材所驚艷。

警方說，陳女已經40歲，容貌及身材卻只有30歲模樣，膚質不錯，腰部線條明顯，顯然有在保養，員警要將陳女帶回警所偵辦時，她忽然失控，向店員烙話，指「我會再回來亂」，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

9天後陳女再度回到超商，一進門就對店員破口大罵，嗆「Ｘ你娘、臭Ｘ掰」，還失控亂砸店內貨物，搞得店內杯盤狼藉，遭店員報警，將她壓制在地。

警方說，面對警方提問，陳女都說「不知道、不要問我」，由於店員堅持提告毀損與公然侮辱，加上超商內監視器佐證，警方只能搖頭嘆息，指為了一小瓶膠原蛋白要面臨三種罪嫌，實在划不來，訊後將陳女依法送辦。