保六警員涉嫌偷拍裙底風光 總隊：影響警譽將懲處

2017-09-24 21:12

〔記者曾健銘、劉慶侯／新北報導〕警政署保安警察第六總隊第一大隊第二中隊蔡姓警員，本月12日下午從高雄搭乘統聯客運北上至台北，中途行經新北市三重區時，疑似拿密錄器偷拍後座1名妙齡女子的裙底風光，犯行遭女子當場拆穿，氣得告訴司機：「車上有偷拍狼！」轄區警方獲報將2人帶回偵辦，在蔡男身上找到密錄器，但密錄器內未找到SD卡，蔡男也堅稱：「我也是警察，絕不會知法犯法！」最後女子未提告，雙方以6萬和解。

三重分局表示，本月12日傍晚接獲民眾報案，指稱轄區三重區中正南路、中寮街口有民眾發生糾紛，警方一趕抵現場，女子就向警員指控，當時發現前座蔡男行跡鬼祟，不僅頻頻回頭，手中還疑似拿著密錄器正在偷拍她裙底，她當下拿出手機錄影並假裝睡覺，一邊蒐證，隨後她才向客運司機反映：「有人偷拍我！」司機當下通報轄區警前來處理。

偵訊時蔡男堅決否認犯行，經警方檢視蔡男攜帶的密錄器，裡頭並沒有裝設SD卡，雖女子有錄影蒐證，但無法證明蔡男犯罪事實，最後女子選擇不提告，雙方以6萬元和解。

保六總隊表示，蔡員平時工作表現正常，雖然他堅稱沒有偷拍，但已影響警譽，將進行內部調查再將他記過懲處。至於他既然堅稱沒偷拍但又為何與對方和解？保六總隊則說，此案只有雙方當事人目睹事發經過，蔡員有可能是為求「脫身」才和解，但「無風不起浪」，保六總隊將再對他進一步調查釐清。