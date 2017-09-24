受不了耳語 監外工作逃跑找老公判刑2月

2017-09-24 18:45

〔記者王定傳／新北報導〕台北女子看守所40歲的林姓女受刑人，因符合受刑人外出工作的「自主監外作業」資格，今年7月到科技公司擔任總務，未料工作不到半個月就逃跑沒去上班，林女被逮後說，受了不同事異樣眼光與指指點點，新北地院依脫逃罪判她2月徒刑，可上訴。

這是受刑人外出工作獄政新制今年6月上路後，受刑人外出工作逃跑的首例。據查，101年間，林女因罹患精神疾病，對安眠藥物濫用成癮，為取得更多藥物，除偽造處方箋，向藥局詐領安眠藥物外，還冒充不知情友人身分，前往醫院看診拿藥。

不僅如此，她還曾央求鄭姓友人前往看診拿藥，再把藥給她，不過，鄭男因積欠健保無法領藥，林女竟偽造清寒證明書，自稱是鄭男親友領藥，直到台北市藥師公會查覺有異而通報健保署，全案才曝光。

法院依偽造文書、詐欺罪，分別判林女1年、10個月徒刑加上拘役160日，得易科罰金16萬元，林女去年10月入監服刑。

今年6月，受刑人外出工作獄政新制上路，北女所審核林女條件符合，准予自7月18日起從事自主監外作業，每天上午7點至下午6點，到土城一家科技公司擔任總務，未料，林女8月1日逾時未上班，女所獲報報警，查出她竟跑到淡水找老公。林女到案後供稱，覺得同事對她投以異樣眼光，在背後對她指指點點，讓她壓力很大，才趁隙跑回淡水。