手握摩鐵開房證據與擁吻照 正宮仍告不成小三

2017-09-24 17:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕葉姓男子的妻子意外發現先生的信用卡帳單上，有幾筆摩鐵開房間的紀錄，檢查先生手機赫然發現與小三擁吻的照片，質問時葉男撂話說他睡過辦公室所有女同事，葉妻因而怒告2人通姦，然而檢方認為葉妻的證據均不足以證明2人確實發生過性行為，只能不起訴結案。

葉妻指控，李女明知先生已婚，卻仍於去年7月起，連續4次與先生床戰摩鐵，控告2人通姦。

葉男辯稱與李女只是同事，去汽車旅館消費是自己休息，並沒有跟李女床戰，他雖然在LINE對話紀錄跟妻子承認有錯，是指曖昧的簡訊被妻子看到，妻子才會誤會他跟李女在交往，並不是2人有發生性關係，而且他會跟妻子說自己跟全部女同事都有發生性關係，是因為當時是在吵架，妻子質問他，他只好說跟所有女同事都有發生關係，那只是說氣話。

李女也辯稱沒有跟葉男去汽車旅館，而她之所以會跟葉男拍親吻的照片，只是鬧著玩的。

檢方發現，葉妻手中握有的證據，包括合照、汽車旅館消費刷卡帳單及與LINE對話紀錄及錄音光碟。然而葉男雖有至汽車旅館消費紀錄，卻辯稱是獨自前往消費，且經檢方向旅館調取資料，並無消費同行或訪客登記資料，監視器亦已逾保存期限而無法提供，因此無法證明2人一同前往摩鐵。

且葉妻提出的照片因沒有直接拍到2人發生性行為畫面，且無其他如體液、衛生紙等足認2人發生姦淫行為的證據，就算2人合照動作親密，仍無法證明有姦情。

檢方認為，2人相擁親吻的激情照片，能證明葉男在婚姻關係中與李女有不恰當的感情聯繫，然僅足以作為民事上難以維持婚姻之重大破綻事由，並無法作為2人有發生性行為之佐證。最後檢方予以不起訴處分。