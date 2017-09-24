遇警攔查卻急如廁？原來.....身上暗藏200多公克毒品

2017-09-24 16:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口分駐所副所長李耀宇與警員盧明忠，昨晚攔查一輛急疾的自小客車，駕駛葉姓男子開到家門前，即乖乖停車配合盤查，並稱急著如廁才開快車；但員警直他額頭直冒冷汗，且褲袋有明顯突起狀，就在他進門前，起獲其身上竟暗藏213.75公克的安非他命毒品。

竹北警分局表示，46歲的葉姓男子23日深夜，在湖口市區與巡邏警車會車後，立馬加速急駛，湖口所警方直覺有異，當下迴轉尾隨該車，葉男見難以脫逃，停車受檢且態度良好；葉男告訴警方，自己剛從林口做粗工回來，且家就在旁邊，但因肚子痛急著要上廁所，請員警讓他先進家門上廁所，並同意員警先查看他的車子。

副所長李耀宇與警員盧明忠觀察，葉男身上散發濃濃的汗味，車上也放滿做工的器具；葉男在說明時，還不斷用手摸著肚子，嚷嚷要上大號。

警方表示，盤查過程乍看都很合理，但員警查出葉男有毒品、槍砲前科後，警覺有疑慮，就在葉男要跨進家門前，再次目光檢視一遍，這時見他額頭直冒冷汗，且褲子口袋有明顯突起狀，果然當場在葉男褲袋起獲一大包安非他命，重213.75公克，揭穿他佯裝肚子痛企圖規避查緝的詭計。

葉嫌苦苦哀求警方不要辦他，並聲稱安毒是朋友給他的，他現在還在假釋，請警方放過他；但警方仍葉嫌帶回警所偵辦，訊後全案依毒品罪嫌移送法辦。

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