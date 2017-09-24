錯用疏通劑灼傷 婦人疼痛難耐就醫

朱姓婦人（左）使用疏通不慎，造成手、胸口送醫；消防員提醒使用疏通劑安全。（記者吳仁捷翻攝）

2017-09-24 15:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區一名老婦使用水管疏通劑不慎，將水加入裝有疏通劑的瓶子內，造成化學物質冒煙噴濺，傷及胸口、手臂，隔天疼痛難耐求助消防員送醫；消防單位呼籲，疏通劑含有強鹼性的氫氧化鈉及鋁粒，一碰水就會劇烈反應，呼籲按照瓶身使用說明使用，確保安全。

這起救護案件發生在日前，71歲朱姓老婦上午8時許求助，她遭爆炸波及，消防救護員到場，她說，昨天用通水管藥劑時，因藥劑乾固，她加水入瓶身，未料一會冒煙噴濺，灼熱液體噴到她的胸口、左手臂及手指，忍了一天，仍還是疼痛難耐，只好報案求助；消防員檢傷後，發現婦人受傷處約3%2度噴濺狀燒燙傷。

樹林消防分隊昨示範疏通劑遇水後的冒煙等反應，表示安全使用步驟為，將疏通劑加入水管、加入少許水讓其反應後離開，靜置約30分鐘，在沖入大量冷水；另外，遇到燒燙傷，請牢記沖脫泡蓋送5原則，請民眾先沖大量清水及打119報案，持續沖水到救護員到達接手處置。

化學燒（灼）傷主要是為強酸、強鹼對皮膚造成的燒（灼）傷，急救原則為立即用大量清水沖洗，沖洗越早越乾淨越好，並撥打119報案，持續沖水到救護人員到達接手處置。