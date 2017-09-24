史上最瞎消防勤務！校園驚傳狗被蛇咬 真相卻是…

2017-09-24 11:56

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕史上最瞎消防勤務，宜蘭縣羅東鎮某國中校園今天清晨傳出狗被蛇咬的慘案，但是消防員趕到現場後發現，其實只是長得像蛇的狗鍊，消防員工作權益促進會無奈表示，除了希望民眾報案能先確認以外，捕蛇勤務應該確實回歸農政單位，否則人力不足的情況下真正需要救護救災的案件如何執行？宜蘭縣政府消防局表示，明年一定回歸農業處。

今天上午6點多，宜蘭縣消防局接獲報案，羅東鎮某國中校園內，有狗被蛇咬住頸部，消防隊員一到現場，2名民眾站在距離1公尺的地方議論紛紛，但是消防隊員走近一看，居然是長得很像蛇的狗鍊掛在狗的身上，讓一早趕到現場抓蛇的消防隊員相當傻眼。

消防員工作權益促進會副理事長余宗翰說，報案人如果可以再更確認一點，才不會造成社會資源浪費，其實行政院已經拍板定案，今年起捕蛇要回歸農政單位執行，可是各縣市消防局勤務，包含宜蘭縣政府消防局都還沒有做到真正回歸。

余宗翰說，全台真正落實捕蛇業務回歸農政單位的只有桃園市政府，目前決議回歸農政單位的，有台北、新北、台中、宜蘭、南投、嘉義、雲林、彰化、台東、澎湖、金門、高雄和屏東共13個縣市，雖然已有決議但是遲遲沒有完成回歸。

余宗翰表示，在消防人力不足的情況下，還要出這些讓人哭笑不得的勤務，人力空窗期間，如果有人真的需要救護車消防車案件，後果恐怕不堪設想，呼籲各縣市要盡快將捕蛇勤務回歸農政單位，落實專業分工。

此外，余宗翰指出，農委會主委林聰賢擔任宜蘭縣長時，也支持消防同仁回歸專業，以往就曾在宜蘭縣發生因消防人員執行非消防本業的抓貓案件，掏空消防分隊的人力，導致延誤救援，一名心肌梗塞的老婦人因此不治，每年數千件的捕蜂抓蛇案件，將嚴重影響救災救護資源，請主委不要拿全國百姓的生命與公共安全開玩笑。

「捕蜂捉蛇專業人力預算要盡快到位。」宜蘭縣議員薛呈懿說，消防局應該盡速讓業務釐清，讓消防員專心致力於災防業務，捕蜂抓蛇要盡快回歸農業處，農業處也要對民眾作好宣導，讓民眾理解有這方面需求的時候可以聯絡農業處，相關捕蜂抓蛇的預算和人力也要補齊到位，不能讓他變成三不管的地帶。

「明年初一定會正式移給農業處。」宜蘭縣政府消防局長徐松奕表示，農業處明年已經有正式編列預算，等到議會通過就開始開始執行，宜蘭縣從 2年前農委會主委林聰賢就要求研議相關方案，消防署也按照宜蘭縣消防局當時跟農業處協調情形跟各縣市協調回歸事宜。