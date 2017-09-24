女子一臉茫然、木炭外露 員警機警阻憾事

石女走不過情關買木炭、火種及紅酒想到汽車旅館燒炭了斷生命。（記者許國楨翻攝）

2017-09-24 11:08

〔記者許國楨／台中報導〕石姓女子因感情問題藉酒澆愁，又購買木炭、火種等物品到摩鐵企圖燒炭尋短遭拒，警方巡邏行經，見呆坐摩鐵前的石女一臉茫然，直覺有異，定睛竟看到身旁外露的木炭趕緊折返了解，得知原委後立馬通知家人前來，及時阻止憾事發生。

台中市第二分局文正派出所員警黃芳祥、鐘弘光日前巡邏經過轄內一間汽車旅館，突見30歲的石女一大早就坐在摩鐵門前的花圃緣石上，且一臉茫然樣，員警直覺有異多看一眼，竟瞥見石女身旁一袋木炭外露的購物袋，立即將巡邏車繞回上前瞭解。

原來石女因感情問題想不開鬱鬱寡歡，且自述最近都以淚洗面又喝悶酒來排解，昨晚整夜睡不著，一時心情不佳衝動跑到便利商店購買木炭、火種及一瓶紅酒，想到汽車旅館燒炭了斷生命，未料，工作人員看她酒醉又神情怪異就拒絕讓她入住，才會無助的坐在摩鐵前路邊。

二位暖警以同理心耐心聆聽石女遭遇及心情煩悶原因，再分享自己排解憂愁的方法和正面的故事激勵，鼓勵石女任何難過都只是一時的情緒，切勿因為一時衝動造成悔恨，讓愛她的家人傷心，鼓勵她振作，千萬不要被短暫的情關給打敗了。

員警的真誠關懷終讓石女情緒穩定下來，也同意跟員警回派出所休息，警方立刻聯絡石女家屬並告知狀況，石父得知後立馬從南投家中趕赴接回女兒，非常感謝警方能及時發現女兒異狀並提供關懷，也承諾會好好關注女兒，協助渡過低潮。

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