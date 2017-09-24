宜蘭市凌晨車禍 汽車起火燒毀

宜蘭市凌晨傳出一起車禍，汽車燒毀嚴重。（記者簡惠茹翻攝）

2017-09-24 02:59

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市凌晨發生一起機車和汽車相撞車禍，汽車車頭毀損且起火燒毀，機車騎士和乘客送醫急救中。

宜蘭市中山路五段附近今天凌晨發生小客車與機車相撞車禍，導致車輛起火燃燒，消防局12點51分接獲報案，經宜蘭、壯圍消防分隊救災車組搶救後，火勢於1點5分熄滅。

機車騎士和乘客2名傷者，分別是1男1女，女性意識清楚，分別由宜蘭及壯圍分隊送往陽大醫院急救。