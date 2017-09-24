「終極舞班」沒辦上海特映 判賠港商474萬元

2017-09-24 00:58

〔記者吳政峰／新北報導〕製片商邦中影業前年找港商GBJM Limited投資國片「十七歲（後更名為終極舞班）」，收了錢卻未依約在上海舉辦特映會，氣得GBJM Limited跨海提告，求償近千萬元，承審的新北地院核算後，判賠邦中影業應賠新台幣290萬8487元與人民幣40萬元（合計共約新台幣474萬元），可上訴。

判決指出，GBJM Limited投資該片290萬8487元，並與邦中影業約定，2015年要在上海東方體育場舉辦電影特映會，不料之後兩間公司發生金錢糾紛，特映會遂取消。

GBJM Limited主張邦中影業違約，除要求它返還原投資款290萬8487元，還得負擔人事出差費、未舉辦特映會的損失，零零總總加起來近千萬元。

邦中影業反駁，GBJM Limited僅付了頭期款，之後便未付清製作費用，違約在先。

法官審閱雙方合約內容，指合約中未明定哪一方要付清製作費用，卻有寫明邦中影業應舉辦特映會，邦中影業確實違約，應返還GBJM Limited的投資款290萬8487元及支付違約金人民幣40萬元；至於人事出差費、未舉辦特映會的損失，法官認為GBJM Limited舉證不足，駁回聲請。

「終極舞班（原名：十七歲）」2016年上映，由翁滋蔓、郎祖筠等人主演，結合嘻哈、街舞、京劇元素，獲選為第38屆金穗獎影展閉幕片，上映5週，台北總票房為152萬元。