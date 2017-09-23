9/23 今彩539頭獎開出3注！大福彩、大福獎摃龜

2017-09-23 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月23日）開獎的第106000076期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000228期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由新北市板橋區莒光路186號1樓「總億來彩券行」、新竹市東區文華里國華街2號1樓「一路發彩券行」及桃園市中壢區文化里長春路248號1樓「吉福彩券行」開出。

第106000076期大福彩中獎號碼為：「03、04、08、17、18、23、29，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎2注獲得，可得25萬元；參獎共93注獲得，每注可得4000元；肆獎共1553注獲得，每注可得400元；普獎共1萬654注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎2注獲得，每注可得10萬元。

第106000228期今彩539中獎號碼為「06、07、18、32、37」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共140注獲得，每注可得2萬元；參獎共5298注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬1902注獲得，每注可獲得50元。

第106000228期39樂合彩中獎號碼為「06、07、18、32、37」，四合1注中，可得21萬2500元；三合共86注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3782注中獎，每注可得1125元。

第106000228期3星彩中獎號碼為「300」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000228期4星彩中獎號碼為「5675」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」