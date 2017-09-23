援交兩天「做了6次以上」 反控恩客恐嚇逼口交

2017-09-23 21:52

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市女子小虹（化名）背著男友從事成人電話交友，去年約黃男援交，翻雲覆雨過後，卻刻意疏遠他，氣得黃男揚言要把她的工作跟她男友和母親說，小虹反控告遭黃男恐嚇口交。台北地檢署依妨害性自主及恐嚇罪起訴黃男，台北地院卻發現小虹事後還傳「幫你用嘴巴到射出來」等訊息示好，因此判黃男性侵無罪；恐嚇罪則因罪證確鑿，判刑6月，得易科罰金36萬元。

去年12月間，黃男透過成人電話交友結識小虹，以為遇到真愛，甘心掏錢援助共度春宵，見面後直奔北市一間精品旅館，兩天內激戰數次，還以老公老婆互稱。

完事後，黃男覺得小虹態度轉趨冷淡，憤而傳訊「不見棺材不掉淚」 、「妳留著跟妳媽說，跟妳男友說」、「稱呼妳媽丘小姐OK嗎?」、「照片、對話等等，直接拿給她看」，恐嚇要跟她的男朋友和媽媽說有她的職業是電話成人交友，還傳了小虹的裸照及身分證照片。

小虹回他「拜託你」、「我求你」、「拜託你不要跟我媽說」、「萬一她因為這件事而氣到中風」、「她真的會瘋掉」、「照片不要好不好」，並且到警局提告，控訴兩人巫山雲雨時，黃男曾威脅她口交與指侵。

黃男堅決否認性侵，還提供事後小虹傳來的示好訊息「我沒有耍你」、「可是我們那兩天我都有滿足你啊」、「做了6次以上」、「要我主動誘惑你，舔奶頭」、「幫你用嘴巴到射出來」，佐證兩人是合意性交。

法官根據小虹的訊息，認定黃男沒性侵，判他無罪；但也根據小虹的訊息，認定她因為黃男威脅要告訴媽媽和男友職業一事，而感到恐懼，因此判黃男恐嚇有罪。