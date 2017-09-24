開槍打死酒店少爺 小弟頂罪 台南角頭栽了

2017-09-24 00:00

〔記者王捷／台南報導〕9月13日凌晨3時許，台南中西區酒店傳出一件槍擊案，跳彈擊斃一名陳姓少爺，隔2小時警方宣布破案，李姓男子帶槍投案，豈料警方調閱監視器，發現幕後開槍的是綽號「龜仔」的角頭方姓男子，李男因冒名頂替，遭當庭逮捕，方男則是依槍砲罪嫌10萬元交保，至於為何開槍？警方指出是槍枝走火。

9月13日凌晨3時許，中西區傳出槍擊案，一發跳彈由上而下打進陳姓少爺左肩，送醫後仍回天乏術，警方到場後，命案現場已經清理乾淨，同日凌晨5時許，李男就帶著槍投案，自稱因為槍枝走火，才會擊發跳彈。

由於李男在角頭中是第二把交椅，加上店內沒有監視器畫面，讓警方初步採信李男說詞；雖然李男對命案發生狀況說詞閃爍，自稱與友人拉扯後槍枝走火，他見狀嚇一跳就跑了，其他細節都以「喝醉酒忘記了」含糊交代，但最後警方還是將李男依殺人罪移送。

豈料，警方從酒店電梯的監視器畫面，發現破案關鍵，李男離開酒店時間，是在陳姓少爺被抬上救護車後，與李男辯稱「開完槍就跑」的說詞不符，加上警方在監視器中發現龜仔的身影，且對話中有講道「那不然我去投案」一事，路出馬腳。

承辦檢察官起初也很納悶，為何一下子李男開槍，一下子又換成龜仔開槍，但看到關鍵證據後，以冒名挺替罪嫌，將李男當庭逮捕，同時指揮警方深入調查。

有道上人士表示，龜仔在地方上惹事生非，一年多前與東山的角頭一言不合就互相開槍，鬧得市區滿城風雨，卻脫得了身，這次龜仔一開始還成功找人頂替，質疑警方第一時間有包庇之嫌。

不過警方駁斥包庇行為，強調關鍵監視器畫面，是由警方發現，並以人際關係勸龜仔出面投案，據了解，檢查官得知警方細心破案，還買了炸雞到分局感謝警方。

針對包庇說與槍擊案翻案，市警局回應，只要影響到治安，警方立即會採取相應對策，並強調警方絕對不會包庇。