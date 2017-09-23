廚師上班空檔持刀搶劫 被逮稱「錢少工作又累」

2017-09-23 19:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕甫因竊盜案出獄的23歲男子柯俢己，日前清晨利用到餐廳上班空檔，在台北市萬華康定路巷弄埋伏，持水果刀勒住36歲曾姓女子脖子，企圖搶奪皮包，但因曾女激烈反抗，在掙扎中脖子被劃數刀受傷，但柯男嚇到只得逃跑。

負傷的曾女顧不得驚嚇大聲呼救，高喊搶劫，聞訊趕至的萬華分局警方和民眾圍捕，在不到3分鐘內，就在西園路攔截到柯嫌，隨後逮捕帶回警局。

柯在警局供稱，出獄後在自助餐店當廚師，每月只有2萬元薪水，入不敷出又缺錢，工作又很累，一時心情煩躁才決定搶劫。警訊後，依強盜未遂罪移送法辦。

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