把台灣獼猴關貓籠 女子被判拘役50天

2017-09-23 16:53

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉36歲蔡姓女子於去年10月中旬某日，見一隻台灣獼猴闖入住處2樓陽台貓籠中，因好奇心一時興起，便將該隻台灣獼猴關在貓籠內，隨意以家中食物餵食，過沒幾天，興致消退，不想飼養時，也未通報農政機關處理，即任意棄養。嘉義地院審理後認定，蔡女已觸犯野生動物保育法「非法騷擾保育類野生動物罪」，判拘役50天，如易科罰金，1千元折抵1日。可上訴。

此案是台南市調查處獲報後進行查訪，再把蒐證資料轉給嘉義縣政府農業處綠化保育科，該科報請嘉義縣水上分局移送嘉義地檢署偵辦後起訴。

檢方起訴認為，蔡女涉嫌觸犯使用陷阱獵捕保育類野生動物罪。法官審理後認為，蔡女所為不算是獵捕行為，但確已干擾台灣獼猴的自然行為，觸犯非法騷擾保育類野生動物罪。

法官指出，野生動物保育法所稱「騷擾」，係指以藥品、器物或其他方法，干擾野生動物行為，蔡女將台灣獼猴關在貓籠內，已拘束牠於一定空間中，並與原始生態環境有所隔離，足以干擾牠自然生長，且蔡女無心長期飼養、照顧，乃隨意以家中食物餵食，除可能有害台灣獼猴健康外，也將使牠再度回到野外時，弱化野外求生、覓食能力。

蔡女坦承因好奇心趨使下才這樣做，法官審酌，蔡女騷擾方式尚未造成台灣獼猴有即時、具體損害，犯罪手段尚屬平和，及騷擾期間僅有數日，所生損害尚非至鉅；蔡女曾在102年因營利姦淫猥褻案件被台南地院判刑5月，已繳交罰金執行完畢，5年內再犯本案屬累犯，加重其刑，該隻台灣獼猴經蔡女棄養，目前下落不明。