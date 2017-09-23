中國祈福黨得手又來台 這次離境前栽了

涉嫌詐騙的中國廣西省的呂方（前）、呂俊有及海南島的馮春霞，警方呼籲曾以類似手法被騙的民眾能出面指認。（記者陳恩惠攝）

2017-09-23 15:31

［記者陳恩惠／台北報導］3名中國壯年男女今年6月間來台自由行，使出「祈福黨」手法，在台北街頭詐騙，以「您家兒子最近工作是否不如意？」為由詐騙趙姓老婦，將她用來祈福的積蓄及金飾共200萬元，掉包成1包金紙及礦泉水；台北市松山分局松山派出所持續追緝，趁這3人昨天傍晚欲離境前，及時發布境管予以拘提，赫然發現這個廣西詐騙團上週在北投區連續詐騙邱、蘇姓2婦，警方昨晚逮2男1女查扣17萬元贓款，訊後依詐欺罪送辦，由於3人疑另涉多案，並向檢方建請羈押。

松山警方說，68歲趙婦今年6月13日在住處三民路附近廣場，遇上來自中國的祈福黨廣西省的呂方、呂俊有及海南島的馮春霞3成員，呂、馮先向落單的趙婦搭訕，自稱擁有神力，能看見趙婦之子「近來不如意，有血光之災」嚇唬她，另名呂嫌扮路人，熱情附和呂、馮的神力，指稱「他們很靈唷！」

趙婦不疑，到銀行領60萬現金，搜出家中百餘萬金飾，放入祈福黨提供的布包，在監視器的死角處，交給他們進行祈福儀式，隨即要求她「現在不能打開，法力會消逝」回去供俸10日後，打開驚見布包的200萬元錢財全變成1疊金紙及1瓶礦泉水，趙婦嚇得當場癱軟。

三民所據報追緝，發現呂嫌等3人早在15日就離境，於是密切注意他們行蹤，本月8日清查發現，呂嫌等3人再次來台聚集，於是由檢方指揮，分別發布境管、拘提報案後，昨天傍晚5時20分時，趁呂嫌等人欲離台前，在二航廈出境證照查驗時，當場將呂嫌等3人逮捕歸案，分別在呂方及馮春霞隨身行李內，還搜出詐騙北投2名婦人的17萬元現金及全部金飾，警訊後依詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，呂嫌等3人本月8日又以觀光名義來台後，9日及16日的上午，在北投區的復興公園及明德捷運站旁，以相同手法詐騙68歲邱婦及61歲蘇婦，2人被詐20及40萬元現金、金飾，雖然金飾全數尋回，但現金呂嫌等人辯稱花得只剩17萬元，檢警將擴大偵辦。

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