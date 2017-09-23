進口機械軸承夾藏Ｋ毒 航警攔截2.7公斤

2017-09-23 14:15

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局安全檢查大隊與關務署台北關，上午宣布查獲利用進口「機械軸承」夾藏三級毒品K他命走私案，逮捕陳姓、張姓及蔡姓3名嫌犯，全案於偵訊後，將依違反毒品危害防制條例，移請台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

航警局安檢隊與台北關昨天在華儲快遞貨物進口專區，執行X光基安檢勤務時，發現3件以「機械軸承」名義申報進口貨物內，夾藏3包白色不明結晶物，毛重約2.7公斤，經取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，驗出第三級毒品K他命反應。

航警局報請台灣桃園地方法院檢察署檢察官何昇昀指揮偵辦，專案小組積極清查過濾相關資料後，昨日派員循線前往桃園市大園區，將前來領貨之陳嫌及等待接應的張嫌、蔡嫌等共3名嫌犯逮捕到案。

犯嫌向警方供稱，因為國內K他命毒品價格高，3人認為有利可圖，以每公斤約新台幣25萬元的價格，向泰國賣家購買該批毒品，並將毒品夾藏於機械軸承內，希望藉此躲避安檢，將毒品走私入境，不料仍難逃航警法眼，遭安檢隊員識破。

航警指出，這批毒品倘若外流，將毒害近萬人，全案於偵訊後，上午將3名犯嫌依違反毒品危害防制條例，移請台灣桃園地方法院檢察署偵辦，專案小組並將持續擴大追查幕後集團主嫌。

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