中市警大規模臨檢 不長眼通緝男躲警察撞車被抓

2017-09-23 14:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局宣示強化治安，昨晚到今天凌晨執行大掃蕩，期間還是有一名不長眼張姓男子，因被通緝又攜毒，遇攔查時唯恐被查緝拼命逃竄，結果車子因高速過彎開到對向車道撞到一部無辜自小客停下，隨即被趕到特警巡邏車包夾破窗揪出，一氣呵成的緊湊過程讓直擊民眾直說，比電影還逼真。

台中市警局宣示打擊犯罪決心，昨晚11點開始針對大型酒店、ktv、舞廳等及重要路口實施「高強度封閉式臨（路）檢」，期間保安大隊特勤中隊今天凌晨巡經北屯區文心路、崇德路口，見一部豐田白色自小客任意變換車道還行駛路肩伺機攔查，適逢該車停等紅燈立即透過喊話器示意對方停車受檢。

惟該車假裝減速停靠路邊卻趁機從瀋陽路加速逃避受檢，警方見狀馬上開啟警示燈及警報器一路尾隨在後，雙方一路追逐沿柳陽西街右轉文心路左轉熱河路時，自小客因速度過快轉彎時不慎失控撞及對向等待號誌的休旅車，造成兩車的前引擎蓋、水箱、前擋泥板受損。

未料20歲的張姓駕駛人非但不停車還快速倒車企圖再次逃竄，所幸此時2部警車已趕抵包夾將自小客團團圍住，特警見機不可失立即從左前車門處迅速破窗揪出張男壓制逮捕，當場在其車內起出安毒二小包及吸食器，同時查出他目前因毒品案遭通緝，目前從事廚餘回收工作的張男供稱，因車內攜毒又被通緝唯恐遭查緝才竄逃，警方則在訊後將全案依毒品及妨害公務罪嫌送辦，並將張男解送歸案。

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