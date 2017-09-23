中市警大規模臨檢 不長眼通緝男躲警察撞車被抓

2017-09-23 14:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局宣示強化治安，昨晚到今天凌晨執行大掃蕩，期間還是有一名不長眼張姓男子，因被通緝又攜毒，遇攔查時唯恐被查緝拼命逃竄，結果車子因高速過彎開到對向車道撞到一部無辜自小客停下，隨即被趕到特警巡邏車包夾破窗揪出，一氣呵成的緊湊過程讓直擊民眾直說，比電影還逼真。

台中市警局宣示打擊犯罪決心，昨晚11點開始針對大型酒店、ktv、舞廳等及重要路口實施「高強度封閉式臨（路）檢」，期間保安大隊特勤中隊今天凌晨巡經北屯區文心路、崇德路口，見一部豐田白色自小客任意變換車道還行駛路肩伺機攔查，適逢該車停等紅燈立即透過喊話器示意對方停車受檢。

惟該車假裝減速停靠路邊卻趁機從瀋陽路加速逃避受檢，警方見狀馬上開啟警示燈及警報器一路尾隨在後，雙方一路追逐沿柳陽西街右轉文心路左轉熱河路時，自小客因速度過快轉彎時不慎失控撞及對向等待號誌的休旅車，造成兩車的前引擎蓋、水箱、前擋泥板受損。

未料20歲的張姓駕駛人非但不停車還快速倒車企圖再次逃竄，所幸此時2部警車已趕抵包夾將自小客團團圍住，特警見機不可失立即從左前車門處迅速破窗揪出張男壓制逮捕，當場在其車內起出安毒二小包及吸食器，同時查出他目前因毒品案遭通緝，目前從事廚餘回收工作的張男供稱，因車內攜毒又被通緝唯恐遭查緝才竄逃，警方則在訊後將全案依毒品及妨害公務罪嫌送辦，並將張男解送歸案。

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  • 張男駕駛的自小客因速度過快轉彎時失控撞及對向等待號誌的休旅車，造成兩車前引擎蓋、水箱、前擋泥板受損。（記者許國楨翻攝）

    張男駕駛的自小客因速度過快轉彎時失控撞及對向等待號誌的休旅車，造成兩車前引擎蓋、水箱、前擋泥板受損。（記者許國楨翻攝）

  • 特警破窗揪出張男逮捕。（記者許國楨翻攝）

    特警破窗揪出張男逮捕。（記者許國楨翻攝）

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