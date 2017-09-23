「辛苦寶貝了！」 台癡情熟女被騙百萬

2017-09-23 13:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中市1名55歲王姓熟女日前在網路交友，在臉書遇到陌生型男主動加好友，對方自稱在香港控股公司工作，每天貼心問候大獻殷勤，王女以為遇上真命天子，竟聽從對方遊說，匯了1百餘萬元給對方「投資」，沒想到卻是上了「假交友、真詐騙」的當。

對方還PO上自己開賓士車的帥照，跟王女以「寶貝」、「Honey」親密相稱，該男表示公司有內線消息，遊說王女投資，等王女匯款後，他還會傳送「辛苦寶貝了」等各種暖心簡訊，王女先後匯出新台幣1百餘萬元，對方卻遲不肯匯回獲利金額，還不斷加碼要求支付各種稅金、保證金，王女這才驚覺自己中了詐騙集團的溫柔陷阱。

另名35歲劉姓女子也是在臉書遇到自稱在香港工作的男子搭訕，兩人認識不久，對方即稱劉女為「老婆」，讓劉女深陷情網，當劉女表示自己沒錢參加男子提出的內線投資機會時，男子還大方表示，只要劉女願意湊錢投資，他可以匯2萬美金給劉女當生活費，並貼出銀行匯款證明的照片，讓劉女感動不已。

劉女多方向朋友借了7000美金匯到香港，不料對方收錢後即斷絕連絡，自己帳戶也根本沒2萬美金匯入，她才落寞地向警方報案。

刑事局指出，此類「假交友」跨國詐騙集團經常謊稱是香港、澳門等地的海關人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等網路社交軟體，鎖定年齡30歲至60歲的台灣熟女行騙，由於歹徒大多使用高帥型男照片吸引被害人目光，加上每天噓寒問暖，渴望愛情呵護的單身熟女極易落入陷阱，等到發現被騙後，金錢跟愛情同時付諸流水的打擊往往讓被害人痛不欲生。

警方呼籲民眾遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆