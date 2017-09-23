陽剛男藥後變性 玻璃心挨罵想離世

2017-09-23 13:48

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆一名34歲徐男日前服下安眠藥後亂叫，被哥哥念了兩句，竟觸發玻璃心，一改陽剛個性，傷心地跑到廚房拿刀自殘，揚言離世，哥哥奪刀護弟遭刺傷，仍奮力把弟弟擒抱下樓報警送醫，徐男到院後回復本性，凶狠咆哮醫護人員，警方只好把他帶回派出所安撫，再請家人領回。

這非徐男首次失控，13日他酒後割傷手指，孱弱地請友人陪他到基隆長庚醫院，卻因尿急暴怒，痛罵醫師並打傷警衛，隔日醫院發表聲明「暴力零容忍態度」，堅持提告。

徐男有毒品、傷害前科，原在台中擔任廚師，近半年失業，與2位哥哥同住基隆租屋處，不時打赤膊嶄露全背刺青，外表陽剛，講話大聲豪邁。

19日凌晨1時許，徐男吃了數顆安眠藥，配了一些酒，不明原因在家哀叫，大哥被吵醒，走出房門要他小聲點，豈料觸動他的心弦，自認不受哥哥疼愛，一反常態，默默走到廚房，掏刀自傷。

哥哥看到弟弟個性劇變，嚇了一跳，趕緊上前奪刀，拉扯間，兩人的手和軀幹都被利刃割傷，哥哥的白衣暈染大片血跡，仍奮不顧身擒抱，把弟弟的頭壓到自己腋下，從五樓拖下一樓，請管理員報警。

徐男被壓制，難過地解釋自己的行為，希望哥哥諒解，兄弟倆你一言我一語，吵醒不少鄰居，一名鄰居大聲喝斥「你們不睡，我們一家人要睡」，激發徐男本性，回嗆「Ｘ！下來單挑，不要讓我遇到你」，又變回陽剛男。

警方到場見兩人渾身是血，趕緊呼叫兩輛救護車協助送長庚就醫，經診斷均為皮肉傷，兄弟倆拒絕治療，但徐男故態復萌，再度大鬧急診室，令醫護人員非常頭疼，員警只好把他帶回派出所留置。

大哥失望透頂，回家收拾衣服即離去，二哥趕到派出所直搖頭，向員警保證會帶寶貝弟弟到精神科就診，警方擔心徐男玻璃心再犯，把他列為自殺高風險個案，通報社政與衛政單位。

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