小弟體內還卡子彈就被叫回... 狠「毒」大哥落網

「宗哥」暴力犯罪集團首腦鄭姓男子（右一）涉嫌毒誘手下，與其他集團逞兇鬥狠，終被警方破獲，共搜出至少5支改造手槍，提報治平收押1人。（記者黃良傑翻攝）

2017-09-23 13:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕以「宗哥」鄭姓男子為首的犯罪集團，涉嫌毒誘吸收手下，再擁槍自重逞兇鬥狠，他的手下余男被宿敵「馬三」集團開槍，逃至醫院，「宗哥」怕被警追查，竟不顧死活令他離院回集團為他開車，子彈仍在體內，警方將鄭男和6名手下提報治平對象。

刑大查出日前開槍襲警被逮的林男（31歲），就是「宗哥」鄭男（40歲）的手下，當時保大還查獲2把改造槍，因林男屬「宗哥」犯罪集團成員，刑大偵二隊今收網，逮捕首腦鄭嫌，在其身上搜獲1把改造手槍，遭聲押獲准。

鄭嫌推稱是林男被逮前留下，刑大再循線在盧男的住處和楊男的車上各起出1把手槍，該集團先後被查獲5把手槍，6人被提報治平對象、1人收押。

警方調查，「宗哥」與「馬三」犯罪集團常為吸收手下而起衝突，「宗哥」首腦鄭嫌涉提供毒品收買手下，若欲脫離組織便糾眾動私刑，成員不敢怒更不敢言。

「宗哥」、「馬三」兩派人馬常逞兇鬥狠，「馬三」成員日前約「宗哥」談判，見鄭嫌未出現，押其手下余男（24歲）至屏東凌虐、開槍，子彈卡在余的身體，余男趁機跳窗逃逸，通報「宗哥」後躲進醫院療傷。

他住院不到3天就被宗哥叫回當駕駛，子彈直到今天還未取出，後悔跟錯大哥；刑大組成專案鎖定「宗哥」集團7人，埋伏鳥松國中附近圍捕鄭嫌等人，兵分多路逮捕7人，6人被提報治平對象，其中楊嫌（35歲）因毒品通緝，警方將他押解歸案，首腦鄭嫌矢口否認，遭收押禁見。

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