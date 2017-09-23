逢甲商圈瓦斯大漏氣 緊急交管止洩中

2017-09-23 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家工程公司今天受僱到逢甲商圈清理排水溝時，不慎挖破管線導致大量瓦斯外洩，由於商圈不久前才發生嚴重瓦斯氣爆造成重大傷亡，民眾聞到空氣中瀰漫的濃濃瓦斯味紛紛走避，警方除立即拉起封鎖線交管人車，消防局也緊急佈署水線戒護，目前正由瓦斯公司派員止洩中。

台中市消防局是在今天上午10時16分接獲報案，指逢甲商圈內的西屯路、文華路口發生瓦斯外洩事故，由於今年7月18日商圈才發生造成3死13傷慘劇的嚴重瓦斯氣爆案，消防局不敢大意立即出動大批人車趕往處理，到場後發現瓦斯外洩地點是在西屯路上一家興建中的飯店前路面，立即在周遭佈署水線戒護並通報瓦斯公司派人處理。

同時間警方也在周邊拉起封鎖線進行水車交通管制，提醒民眾勿靠近圍觀，避免發生危險；當地民眾說，稍早看到該飯店前有人在開挖路面施工，不久突然聽到砰砰兩聲後，空氣中就瞬間瀰漫濃濃的瓦斯味，大量瓦斯外洩發出的嘶嘶聲讓人馬上聯想到先前才發生的重大氣爆案，大家隨即奔相走告疏散走避。

欣中天然氣公司人員隨後到場處理，該公司養護科股長林俊伸說，已派員開挖確認漏氣點，正進行止漏作業中，影響用戶不多，已無立即明顯危險；建設局表示，經查發生原因為住戶委託廠商清理排水溝時，不慎挖破瓦斯管線導致瓦斯漏氣，將進一步調查釐清責任歸屬。