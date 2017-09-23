高鐵時速破3百手機斷線 警急撥入攔詐騙

2017-09-23 11:53

［記者黃旭磊／高雄報導］婦人提領現金搭高鐵北上救女，詐騙集團占線控制手機，但手機訊號因時速破3百公里而斷線，警急撥通攔下詐騙款項。

仁武警分局今天表示，轄區曾婦於21日上午11點許，提款25萬元搭高鐵北上，手機持續遭歹徒占線控制，對方恐嚇稱女兒買毒沒給錢，索贖金150萬元，手機斷線就痛打女兒。

曾婦焦急如焚，理智全失，不敢掛電話，哀求分期付款救女，詐騙集團持續通話恐嚇，曾婦兒子見母拿簿領錢，立即到轄區仁美所報案。

仁美所長劉俊男撥打近1小時電話，高鐵抵達台中烏日站前時速飆破3百公里，曾婦手機訊號臨時斷線，劉俊男於恢復訊號後緊急搶通，告知趕快回派出所來，「你手機被歹徒『洗』了（佔線恐嚇），女兒找到了，立即關機回派出所，血汗錢不要被騙。」

曾婦懷疑警方身分，深怕歹徒沒接通電話痛打女兒，劉俊男持續溝通7分多鐘，稱詐騙老梗，要求立即關機，搭車回住家附近派出所與兒女團圓，曾婦轉念認清事實。

劉俊男說，曾婦靠民間公司退休金生活，幸高鐵飆時速讓手機斷線，「曾婦保住退休老本，就靠這一小段斷線空檔，也許是祖宗庇佑。」曾婦於派出所眼見女兒平安，終於放下心中石頭。

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