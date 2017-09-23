國道剷雪？曳引車打滑 白紙淹沒交流道

曳引車打滑，白紙撒國道1號彰化交流道，白紙鋪地有如一片白雪。（記者湯世名攝）

2017-09-23 09:00

〔記者湯世名／彰化報導〕國道剷雪？一輛滿載紙屑的曳引車昨天下午行經國道1號彰化交流道南下車道時，突然失控打滑，大量紙屑撒落交流道，宛如一層層白雪，由於後方車輛都被指紙屑擋住，無法駛入交流道進入高速公路，造成彰化市中華西路大塞車，國道警方派員趕往疏導交通，工程單位也派員清掃紙屑，所幸未造成人員傷亡。

彰化臉書社團「彰化踢爆網」今天PO出一段影片，顯示這起事故發生在昨天下午2時許，滿載紙屑的曳引車從彰化市中華西路駛入國道1號彰化交流道南下車道時，突然在彎道處打滑失控，大量紙屑頓時撒落交流道，整個交流道全部都是紙屑，路面宛如覆蓋一層層白雪，曳引車司機趕緊停車處理，國道三隊與工程單位都在據報後派員趕往現場。

員警到場後被眼前景象給震懾，直呼：「這是怎麼開的？」由於中華西路的車輛都被紙屑擋住，無法進入交流道，因此造成彰化市平面道路大塞車，員警立即疏導交通，封閉交流道入口，指揮車輛從彰化市中華西路右轉中央路，再轉省道台1線南下。

多名工程人員拿著掃帚將紙屑清理集中，乍看有如在「剷雪」，工程車以清紙屑機將一團團的紙屑「抓」入車斗，花費半小時後終於將紙屑清除乾淨，重新開放交流道入口，讓車輛順利駛入交流道進入高速公路南下。至於曳引車失控打滑原因，已由國道三隊警方釐清。

相關影音

工程人員用掃把清除，有如在「剷雪」。（記者湯世名攝）

曳引車打滑，白紙撒國道1號彰化交流道，白紙鋪地有如一片白雪。（記者湯世名攝）

南下入口匝道一度封閉，平面道路大塞車。（記者湯世名攝）