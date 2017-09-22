小巨蛋舞台搭建傳意外 工人慘遭電擊不治

2017-09-22 22:55

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北小巨蛋今天晚上發生一起工安意外，一名工人在進行舞台音響的搭建工程時，從高空檢修不慎觸電，當場掛在半空中的防護索上，消防救難人員趕到救下他，送醫時幾乎無生命跡象，工人緊急送往台北長庚醫院急救後不治，檢修線路工程目前已暫時停工，等候勞檢處人員前往調查，釐清意外發生原因。

台北市消防局119勤指中心，今天晚上7時8分據報，位於台北市南京東路的台北小巨蛋，32歳的黃姓舞台架設工人，正在高空檢修線路時，疑似碰到220伏特的線路，當場慘遭電擊，心臟休克送長庚醫院救治。