9/22 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-09-22 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月22日）開獎的第106000080期大樂透，頭獎摃龜；第106000227期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000080期大樂透中獎號碼為：「18、35、39、43、47、49，特別號：44」頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得179萬9049元；參獎共22注獲得，每注可得8萬8065元；肆獎共55注獲得，每注可得2萬2645元；伍獎共1251注獲得，每注可得2000元；陸獎共1762注獲得，每注可得1000元；柒獎共1萬7974注獲得，每注可得400元；普獎共2萬3600注獲得，每注可得400元。

第106000080期49樂合彩中獎號碼為「18、35、39、43、47、49」，四合摃龜；三合共118注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3768注中獎，每注可得1250元。

第106000227期今彩539中獎號碼為「04、10、12、16、21」，頭獎摃龜；貳獎共178注獲得，每注可得2萬元；參獎共6466注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7636注獲得，每注可獲得50元。

第106000227期39樂合彩中獎號碼為「04、10、12、16、21」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共176注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4782注中獎，每注可得1125元。

第106000227期3星彩中獎號碼為「274」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000227期4星彩中獎號碼為「4697」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」