署長、局長新上任就破案 連袂到士林警分局頒獎金

新上任的警政署長陳家欽（右2）和同樣剛上任的台北市警察局長陳嘉昌（左1），今天下午連袂到士林警分局，為瑞興銀行搶案不到18小時內破案，特地頒發破案獎金10萬元慰勉破案人員。（記者陳恩惠翻攝）

2017-09-22 21:21

［記者陳恩惠／台北報導］上任才第2天的警政署長陳家欽和台北市警察局長陳嘉昌，今天下午連袂前往士林警分局，為上任前夕瑞興商業銀行士林分行遭蒙面盜持刀強盜30萬元，迅速於18小時內破案逮人，特地頒發破案獎金10萬元，由偵查隊長賴俊堯代表領取，同時慰勉相關有功人員，感謝他們為治安盡的心力與努力。

瑞興商業銀行士林分局，本月20日下午1時，遭搶匪林修平持刀抵住女客戶脖子，要脅行員「把錢裝進去！」後逃逸，北市警局士林分局、刑警大隊及鑑識中心迅速組成專案小組，過濾全市百餘支監視器，詳細採證、查訪及清查相關事證，案發後3小時即找出林嫌逃逸路徑並掌握身分，連夜兵分多路四處埋伏嫌犯可能去處，經策動林嫌昨日上午11時投案。

陳家欽署長一得知北市警局，為了瑞興銀行的強盜案，連夜抽絲剝繭、鍥而不捨將嫌犯追緝到案的精神，百忙之中特地與市警局長陳嘉昌相約，今天下午3時50分蒞臨士林分局，一塊嘉勉破案有功人員、頒發破案獎金，會後與破案有功人員合影留念。

署長對於北市警局能運用科技設備及刑案偵辦技巧，鎖定犯嫌身分及行蹤，一舉偵破社會矚目案件相當肯定，期許警察同仁針對肅槍、掃毒、黑幫及打詐等警政工作，秉持強化執法能力及積極辦案態度，提升警察形象，保障人民生命財產安全，確保社會安寧。