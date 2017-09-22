狼seafood！自稱觀音乾兒子 騙高職美眉上床「驅色鬼」…

2017-09-22 19:56

〔記者王捷／台南報導〕已婚的吳姓男子到高職夜間部進修，他看到同班未成年女學生小花（化名）個性憨厚，誆騙小花說他學過八家將，還是觀世音菩薩的乾兒子，看見小花身上有「髒東西」，帶她到台南市北區的鐵道大飯店開房間「驅邪」，粗魯到把小花下體弄流血，不顧小花喊痛硬上，檢方獲報後，依強制性交罪判處有期徒刑4年，全案可上訴二審。

35歲的吳啟榮在高職夜間部進修時，認識小花，見對方長相清秀、個性單純，要求交往遭拒，沒想到他竟騙小花身上「卡色鬼」，一定要透過做愛才能趕跑色鬼。

小花供稱，吳男是自稱觀世音菩薩的乾兒子，可以治鬼神，分別帶她到3間飯店性侵害，連月事來都不放過，甚至還要她吃精液，說吃了對身體比較好。吳男還交代不可以跟任何人說這件事，如果到法院時，要跟法官、檢察官說是她自願的。

最後小花覺得太變態，且受不了吳男索求無度，向母親說出秘密。花母供稱，吳男曾到家中幾次，自稱有學八家將，還說有人卡到陰，他都能看到，也騙她說小花有卡到「比較不好的東西」，要帶女兒到廟裡拜拜。得知女兒竟遭性侵，陪女兒到警局提告。

吳啟榮卻當庭否認性侵，認為他跟小花是男女朋友，才會發生性行為，也否認假藉鬼神之說，導致女學生心生恐懼而強制性交，與女友更不會談到神明的事。

台南地院法官認為，吳啟榮利用女學生極度敬畏鬼神的心態，違反性自主意願，嚴重影響少女身心健康與人格發展，而且吳男還否認犯行，不見悔意，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪等，處有期徒刑4年，全案可上訴二審。