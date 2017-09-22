對方妻小在車上！男狂轟8槍傷3人 稱酒醉誤認尋仇

台中太平昨天發生槍擊案，身中3槍的朱姓男子無辜挨轟，太太和小孩也在車上，他負傷掉頭逃命，車門、車窗彈痕累累，可見當時情況驚險！（記者陳建志攝）

2017-09-22 18:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中市男子吳東宗昨天下午酒後持槍在街頭狂轟8槍，造成無辜朱男身中3槍，手術後送進加護病房觀察，仍未脫離險境。警方調查發現，朱男車子不但彈痕累累，當時太太和小孩也在車上，幸運未被流彈波及。酒醉吳男昨晚棄械投降後，在警局呼呼大睡，今早酒醒製作筆錄時聲稱，當時酒醉，誤認朱男是來尋仇，才會對他開槍，警方訊後，下午將吳男依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

昨天下午3點45分左右，家住太平東平路吳東宗（43歲）酒後，突然從家中拿出1把改造90手槍，朝開車到住處旁檳榔攤找朋友聊天的朱姓男子（29歲）連開數槍，朱男身中3槍，副駕駛座的王姓男子手臂也遭流彈擦傷，另一名開車經過的林姓女駕駛肚皮也被子彈劃傷。

朱男昨天送醫後，發現右手肘、右肩和右胸身中3槍，國軍台中總醫院啟動創傷小組，結合心臟血管外科、胸腔外科、消化外科、大腸直腸等多科全力搶救，昨晚已完成手術，轉送加護病房觀查，尚未脫離險境。

警方拖回朱男車子，鑑識後發現，左側兩扇車門和玻璃共有5個彈孔，可見當時吳嫌可說是殺紅了眼。警方調查後更發現，當時車上除了朱男和王姓友人，後座還載了朱男的太太和兩個年幼小孩，朱男中槍後，趕緊發動車子迴轉逃命，最後因身中多槍，車子失控撞到路邊，嚴重受損，所幸後座3人沒被流彈波及，不過都飽受驚嚇。

吳男昨天行兇後，躲進家中和警方對峙，被約50名全副武裝員警團團包圍，直到傍晚6點多在警方勸說下，才棄械投降。

吳男被帶回警局後，酒醉的他倒頭呼呼大睡，今天早上酒醒接受偵訊時，他聲稱昨天酒醉後發現朱男開車停在檳榔攤前，誤以為他是要來尋仇的人，才會對他開槍。吳男還供稱，槍彈是10多年就改造防身，警方訊後依殺人未遂、傷害、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌將他移送法辦。