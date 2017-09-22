男子疑捉魚蝦失足落水 警消馳援北市內溝溪

2017-09-22 17:26

［記者陳恩惠／台北報導］1名年約20歲的年輕男子，今天到北市內湖區康樂街的內溝溪，疑因不慎踩空，沉入溪流漩渦，附近民眾經過驚見溪中有人載浮載沉，趕緊打119求救，大批救難人車上山救人，在半小時之內，緊急將溺水的男子搶救上岸，但已無呼吸心跳，雖經持續CPR送醫時已恢復心跳，但急救後仍宣告不治；轄區內湖分局康樂所警方清查現場，發現1部機車，溪谷石頭上還有1個裝小魚、蝦的水桶，初步研判男子應是捉魚蝦不慎落水，警方正清查身分中。

台北市消防局119勤指中心今天下午2時40分據報，指位於北市內湖區康樂街的內溝溪上，發現1名男子在水裡飄浮，似乎失去意識，趕緊派出水箱車3輛、救護車1輛共15名救難救護人員前往，由於路途遙遠，終於自康樂街291巷口進入約150公尺處的內溝溪，發現這名溺水的年輕人並下水打撈，在3時09分順利將人搶救上岸，但男子卻已失去生命徵象，送醫仍不治。

康樂所員警在現場搜尋，先在男子落水處的石頭上，發現1個白色大桶子，上前查看，裡面已裝有30隻左右的小魚苗及小蝦，旁邊放著1個簡易型小漁網，初步研判溺水男子應是獨自前來撈魚捕蝦，卻不知何原因跌落溪水中，另外在旁也發現1部機車，清查車籍是21歲家住板橋的林姓男子，由於車主照片與溺水者長相相似，不排除死者便是林男，但仍待聯絡家人確認。