路塌未修…休旅車「直直撞」 墜落邊坡4傷

泰安鄉梅園部落道路塌陷尚未修復，休旅車「直直撞」翻覆4人送醫（記者蔡政珉翻攝）

2017-09-22 16:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉梅園部落、梅園派出所旁，今天中午有輛休旅車墜落邊坡，車上4人受傷，緊急送醫。消防人員發現，車輛行進路線剛好直直從道路塌陷處掉落，懷疑是不熟悉路況導致意外，不過，仍要進一步由警方釐清。

消防人員說，車上傷患送往台中市署立豐原醫院治療後，其中1男、1女有骨折、撕裂傷等情形，所幸意識清楚，生命徵象，另外2人傷勢較輕。

相關影音