持槍挾女綁假炸彈下藥拍裸照勒索 二審判10年

2017-09-22 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕有性侵害等前科的彰化縣男子王明凱，去年8月持玩具手槍挾持女子小芳，還仿效電影情節，在小芳身上綁兩個煙火火藥筒，謊稱是炸彈，他有遙控器可隨時引爆，逼小芳向公司主管借10萬元贖身，他拿到錢之後，卻把小芳帶到汽車旅館下藥強拍裸照，2天後他又想故技重施，持槍企圖挾持另一女子，卻沒想到驚動彰縣警方將他逮捕，台中高分院依加重強盜等罪判處徒刑10年。

判決書指出，王明凱去年5月短暫任職彰化縣一家公司，離職後仍保留制服，去年8月30日傍晚，他帶玩具槍與煙火，穿制服到公司門外，見女子小芳（化名）獨自在車內講電話，遂持玩具槍與假的手榴彈，侵入車內挾持小芳搶錢，小芳卻沒帶錢，王男仿效電影情節，在小芳身上綁兩個煙火火藥筒，用薄外衣遮掩，謊稱是炸彈，威脅小芳借錢給他。

小芳相當驚慌，擔心王男引爆炸彈，打電話向公司主管借10萬元，約在一家超商前交錢，王男坐在車內，要求小芳取款時，必須面對著他，他不僅在小芳身上綁炸藥，還安裝竊聽器，小芳如果求救，他會按下遙控器引爆。

小芳不敢呼救，拿了10萬元交給王男，但王男卻不放人，把小芳帶到汽車旅館內，先拆除身上煙火，再持玩具槍逼小芳脫光衣服與吞下安眠藥，等小芳昏迷後拍裸照，再以裸照逼小芳不得報警，小芳甦醒後，人車被棄置溪州鄉。

2天後，同年9月2日上午，王男又想故技重施，穿制服到公司門外，見另一女子阿香開車上班，他持槍想挾持阿香，阿香警覺性高，下車揮舞雙手逃離，彰化縣警局北斗分局接獲「持槍隨機擄人」的報案，動用快打部隊逮捕他，查獲一批玩具槍、假的手榴彈與爆裂物，還有手銬等證物。

彰化地院一審依加重強盜等罪名判刑11年，王男上訴二審，律師辯護說，王男是更生人，返回社會被排擠而謀生不易，卻又熱衷公益，常幫公益團體募資，聲明減輕其刑，台中高分院卻認為，王男前科累累，多次觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，另有妨害性自主的前科，持槍挾持女人，又逼吞藥脫衣再強拍裸照，惡行不輕，但被捕後坦承犯罪，酌予減輕量刑，依加重強盜等罪改判10年徒刑，可再上訴。