以當模特兒為誘餌 半百男猥褻、性侵兩少女

2017-09-22 15:35

［記者楊政郡／台中報導］台中市1名15歲高二女生遇到徐姓男子問路，熱心地坐上他的車帶路，事後還讓他拍裸照，女生想這是當模特兒難得機會，第二次見面時，徐男開口要以5萬元與她性交，女子雖拒絕但徐男霸王硬上弓，事後丟給她3千元，案發5年後徐某被通緝到案，台中地院追查發現，徐某以同樣手法強制猥褻另名15歲少女，100年被判1年4月緩刑5年定讞，同年緩刑期間又犯此案，台中地院法官判處4年6月徒刑。

判決書指出，年近半白的徐男，100年6月初某日，佯稱是網路攝影人員，假裝向女子「小潔」（化名、高職二年生）問路，要求她上車帶路，到達目的地後，徐男謊稱約定模特兒沒來，詢問「小潔」是否願意擔任模特兒讓他拍照，「小潔」答應後轉到中市太平區蝙蝠洞附近產業道路，一開始穿著衣服拍，後來徐男遊說「小潔」拍全裸照，「小潔」天真無邪，看徐男相機內好多女生都拍裸照，卸下心防，也同意拍裸照，完成後徐男留下「小潔」的電話及地址，說有錄取模特兒或經紀人看上，會再與她聯繫。

沉迷在明星夢的「小潔」，同年月23日接到徐男來電，稱許她資質好，但之前照片都流失要重拍，徐男又載她到蝙蝠洞附近，完成一組全裸照。拍攝完畢後，徐男稱他有生理需求，要以5萬元代價與她性交，「小潔」明確拒絕，徐男恫稱若不然，將散布其裸照等語，威逼下性侵得逞。事後給「小潔」3千元，交代不要將此事說出去。3天後「小潔」向學校老師訴說，經老師報警、驗傷、查獲上情。

法官查出，徐男99年7月31日亦以假借問路與少女乙（15歲）搭訕，謊言、藉口都相同，在乙女按其指示脫下全身衣物供其拍照，假藉調整拍照姿勢，而上下其手、撫摸乙女身體、胸部、下體等，法官依對少女強制猥褻罪處1年4月，緩刑5年。法官認為這次是在前案緩刑期間再犯，105年11月通緝到案，依對少女強制性交罪判4年6月。