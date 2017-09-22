土城槍擊案 賴國和妻女哭喊：新署長替我們討公道

2017-09-22 15:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市20日傳出黑道當街狙擊的仇殺案，槍手陳致綸持槍射殺天道盟同心會土城分會長林立昌，林立昌雖急救救回一命，但站在林後方的義工賴國和，卻遭射穿肺部身亡，他的妻子、女兒等至親難以接受，哭喊「還我父親」、「幸福的家破碎了」，家屬今天下午發出聲明，向新任警政署長陳家欽喊話，「希望新任的警政署長一定要替我們討個公道」，家屬難掩哀慟。

土城角頭狙殺槍擊案釀成1死5傷，林立昌幸運死裡逃生，但到場關切的62歲義工賴國和，卻不幸遭波及身亡，妻子、女兒等至親哀慟不已，妻子哭喊「還我的老公啊」；女兒則哭喊，她看見父親中槍後滿身是血，一直抱著他，痛批黑道糾紛，慈祥的父親卻掃到颱風尾。

親友說，賴國和熱心公益，不但是當地日和里鄰長，更是土城民防中隊副小隊長，每逢警力吃緊或春安時，就會主動到警所協勤，積極參與地方事務，卻不幸在發米活動中遭槍擊波及，家屬無法接受，難掩哀慟，靈堂則有他的民防制服，分局及民防中隊長藍清標等人，都到靈前致哀慰問。

賴國和妻兒聲明全文：

我們的爸爸，賴國和，是一個很熱心公益的人，9月20號當天，他只是一如往常，去幫忙發送白米做公益，卻萬萬沒想到，會遭受流彈波及，因此喪命，一個好好的人出門，卻遭受如此不幸，如今回不來了，幸福的家庭也破碎了，誰可以還我們家屬一個爸爸。希望新任的警政署長一定要替我們討個公道、希望法官檢察官一定要讓兇手受到最嚴厲的制裁，還給我們家屬一個公道。