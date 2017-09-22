土城槍擊案 賴國和妻女哭喊：新署長替我們討公道

2017-09-22 15:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市20日傳出黑道當街狙擊的仇殺案，槍手陳致綸持槍射殺天道盟同心會土城分會長林立昌，林立昌雖急救救回一命，但站在林後方的義工賴國和，卻遭射穿肺部身亡，他的妻子、女兒等至親難以接受，哭喊「還我父親」、「幸福的家破碎了」，家屬今天下午發出聲明，向新任警政署長陳家欽喊話，「希望新任的警政署長一定要替我們討個公道」，家屬難掩哀慟。

土城角頭狙殺槍擊案釀成1死5傷，林立昌幸運死裡逃生，但到場關切的62歲義工賴國和，卻不幸遭波及身亡，妻子、女兒等至親哀慟不已，妻子哭喊「還我的老公啊」；女兒則哭喊，她看見父親中槍後滿身是血，一直抱著他，痛批黑道糾紛，慈祥的父親卻掃到颱風尾。

親友說，賴國和熱心公益，不但是當地日和里鄰長，更是土城民防中隊副小隊長，每逢警力吃緊或春安時，就會主動到警所協勤，積極參與地方事務，卻不幸在發米活動中遭槍擊波及，家屬無法接受，難掩哀慟，靈堂則有他的民防制服，分局及民防中隊長藍清標等人，都到靈前致哀慰問。

賴國和妻兒聲明全文：

我們的爸爸，賴國和，是一個很熱心公益的人，9月20號當天，他只是一如往常，去幫忙發送白米做公益，卻萬萬沒想到，會遭受流彈波及，因此喪命，一個好好的人出門，卻遭受如此不幸，如今回不來了，幸福的家庭也破碎了，誰可以還我們家屬一個爸爸。希望新任的警政署長一定要替我們討個公道、希望法官檢察官一定要讓兇手受到最嚴厲的制裁，還給我們家屬一個公道。

  • 土城區日和里鄰長賴國和（右）熱心公益，不幸在土城角頭狙殺槍擊案中遭波及枉死。（記者吳仁捷翻攝）

    土城區日和里鄰長賴國和（右）熱心公益，不幸在土城角頭狙殺槍擊案中遭波及枉死。（記者吳仁捷翻攝）

  • 在土城角頭狙殺槍擊案中不幸遭波及枉死的土城區日和里鄰長賴國和（右2），如今幸福家庭就此破碎，妻兒哭喊還我老公、爸爸。（記者吳仁捷翻攝）

    在土城角頭狙殺槍擊案中不幸遭波及枉死的土城區日和里鄰長賴國和（右2），如今幸福家庭就此破碎，妻兒哭喊還我老公、爸爸。（記者吳仁捷翻攝）

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