「高富帥」稱匯8千賺40萬？ 她險墜詐團愛情陷阱

2017-09-22 14:04

〔記者王冠仁／台北報導〕在貿易公司上班的陳姓單身女子，日前在交友網站結識一名自稱是香港籍的「馬濤哥」，對方以柔情攻勢、甜言蜜語取得她信任後，謊稱投資香港名牌包可以賺大錢。她一時不察跑到銀行要匯8千美金（約24萬台幣），幸虧遇上保七總隊第一大隊警方，警方研判這是詐騙集團愛情陷阱，告訴她相關案例並進行防詐宣導，她這才恍然大悟。

警方表示，30歲陳姓女子單身多年，她日前利用上班中午午休時刻，拿著24萬台幣跑到台灣銀行霧峰分行辦理臨櫃匯款，但她因不斷低頭滑手機還拍下匯款單據，引起行員注意並通報警方。

陳女告訴警方，她匯款是要用來投資香港的生意，「絕對不是詐騙」，而且堅稱自己有收到香港寄過來的名牌包，但卻對於細節交代不清，又改口說沒收過包包。警方見她說詞反覆，研判內情不單純，進一步追問，這才發現又是一起詐騙集團的愛情陷阱。

陳女說，她月前在交友網站上認識一名自稱是「香港名牌包投資公司」經理的「馬濤哥」，對方看起來是「高富帥」，還每天對她噓寒問暖、甜言蜜語，還告訴她可以匯錢投資其公司。馬濤哥要她先以4千美元加入會員，再來只要再匯8千美金就能回收40萬美金，她見到對方說「我一直都會在」、「也會在你身邊」，一時昏頭才跑去匯款。

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