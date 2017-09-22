一覺醒來女友死在枕邊 通緝犯落跑遭疑是殺人兇手

2017-09-22 13:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕37歲毒品通緝犯吳旻泰與陳姓同居女友在新北新莊租屋，陳女不滿經營應召站的吳男挺旗下小姐，不疼她，雙方發生爭吵，翌日下午，吳男發現女友持槍自殺，報警後逃逸，吳男落網後堅稱，「我沒有殺人，是她自己自殺！」但仍被懷疑是殺害女友的兇手，新北地檢署依據彈道比對、測謊結果，及案發前陳女曾傳訊給吳，有「我要你後悔內疚一輩子」等語，認定陳女是自殺非他殺，吳男涉犯殺人罪嫌處分不起訴，今僅依槍砲、毒品、意圖營利使女子與他人性交行為罪嫌起訴吳。

遭通緝的吳男，每天都把改造手槍帶在身上。今年1月9日，陳女因吳男與旗下小姐過從甚密而吃醋，雙方爆發拉扯，吳男本氣得想出門，後來陳女母親前來勸和，雙方又重修舊好，兩人同床而睡，未料翌日下午，吳男被「砰」的一聲槍聲嚇醒，發現女友自殺死亡，他報警「有人自殺了」後，擔心通緝犯身分會被發現，遂請朋友載他到台中躲避警察追緝，警方懷疑陳女是被吳男殺害，2天後將他緝捕到案。

庭訊時，吳男供稱，當天兩人吵架他想要出門，所以帶槍防身，如被警察發現準備拿槍出來拚了，所以拉了手槍滑套卻不慎走火，導致床上留有一個彈孔，後來兩人和好，但凌晨起床卻聽到女友大哭尖叫，抱怨「我不疼她，發生事情都不站在她那邊」，經他安撫後，兩人就抱著一起睡著了，沒想到下午女友卻持槍朝自己的太陽穴開了一槍自殺，他否認殺害女友。

檢方調查發現，去年12月起，陳女就因吳男經營應召站生意，雙方常爆發口角，陳女並多次表達輕生念頭，1月7日還傳訊息給男友「你忙吧！反正你也不需要我了」、「我要你後悔內疚一輩子」、「我真的好累喔！」、「我想把我的人生留在當初的美好，其他的日子我不要過了！」認定兩人確實因感情糾紛常爭吵，又進行彈道比對與測謊後，認定陳女是自殺，吳男殺人犯嫌不足。

檢警追查此案時，意外查出吳男還持槍恐嚇以旅遊名義來台的泰國女子賣淫，並免費提供毒品好讓女子能持續接客，還在房間內裝設監視器，限制監控女子自由，逼女子3日內接客15人，吳男再自每筆性交易中抽成500元，檢方今依違反人口販運防制法等罪將吳起訴，吳經營應召站部分，檢方另案偵辦中。

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