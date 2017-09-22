外傳菲姐與前男友因「她」分手 賞對方女兒巴掌判賠15萬

2017-09-22 13:13

〔記者溫于德／台北報導〕鍋具女王「菲姐」（本名甘玉惠）與前男友丁洋機分手後衍伸官司訴訟，而外傳兩人分手原因是房產達人王子苓介入；王女又被控，前年登門拜訪丁男遭拒後，竟對丁的女兒甩巴掌、並持現場玻璃獎杯丟擲，事後被控損害名譽權與健康權，遭求償150萬。台北地院審酌後，上週五（15日）判被告須賠償15萬元，全案仍可上訴。

告訴人丁威仁日前在丈夫陪同下出庭指控，王女前年4月8日上午10時許前往公司找父未果，竟情緒失控甩其巴掌，還朝她丟擲玻璃獎盃，身體因此受傷，且因事發在公眾場合，同樣造成名譽受損，主張須全額獲賠。

但未出庭的王則透過律師反駁，刑案僅認定傷害、未認定公然侮辱或誹謗，加上傷勢輕微的她，當日僅就診而未住院，顯見傷勢不重，請求金額顯然過高，「即便要賠、也不該賠這麼多」，況且丁女當下回嘴也回手，相關責任應五五分。

法官認為，衝突並未損及被害人名譽權，但確實成傷損害健康權，加上精神慰撫金後，判決被告須拿出15萬元做賠償，可上訴。至於本案刑事責任，高等法院已在6月初依傷害罪判拘役50日，得易科罰金5萬元定讞。

而菲姐與丁洋機方面，女方去年雖遭男方提告要求返還冠彣股份有限公司40萬股，但終審法院認定提告無理，上月22日已駁回定讞；不認輸菲姐也由被告身分轉原告，反向前男友求償1000萬代言費，現由一審法院審理中。