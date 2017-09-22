輪椅毒藥頭被逮多次 自修法律罪推小弟

2017-09-22 12:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭與桃園警方聯手破獲中小盤販毒集團，共2個毒品中盤商，1個小盤商被警方逮捕，其中一個坐輪椅中盤商的吳姓藥頭，20年前開始就因持有毒品屢遭警方逮捕，但每次都將罪責推給身邊小弟扛，這次被逮後他仍否認持有毒品，身邊的黃姓小弟扛下所有罪責，但由於桃園地區的下游有人指認吳嫌販毒，警方仍依違反毒品危害防制條例將吳嫌送辦。

宜蘭縣政府警察局刑警大隊偵2、3隊接獲情資，發現宜蘭縣境內有中、小盤販毒集團，經數月蒐證、監控與偵查，19日至21日期間，與桃園警力組成專案小組，於宜蘭市、員山鄉及桃園地區破獲2個毒品中盤商與1個小盤商，逮獲12名販毒者與買毒者，並查扣安非他命500多公克、販毒用手機、毒品贓款15餘萬元、電子磅秤及吸食器等證物。

警方發現，宜蘭市與員山鄉的中盤集團，毒品來源均來自台北地區，其中位於宜蘭市因腳行動不便而坐輪椅的43歲吳姓中盤商，20年前開始就陸續被警方發現持有毒品送辦多次，有「跛腳」的綽號，但由於黃嫌平日自修法律知識，常常被逮後將持有毒品罪責交由身邊小弟扛起，再協助寫訴狀，幫小弟或購毒者卸責，讓警方很頭痛。

這次吳嫌仍食髓知味，打算用一樣的手法，將罪責交由身邊21歲黃姓小弟一肩扛起，吳嫌辯稱，毒品都是小弟持有，他完全不知情；黃嫌則承認毒品是自己持有，但他辯稱，是朋友從台北寄給他幫忙保管，並沒有販賣與施用。

警方指出，根據調查，販毒集團大多與購毒者約在超商等地點交易，以人潮掩人耳目，但終究難逃法網，其中吳嫌雖然辯稱毒品非他持有，但毒品是在他的租屋處起出，且數量龐大，加上桃園地區的下游小盤有人指認吳嫌是販賣者，犯罪嫌疑重大，全案仍依違反違反毒品危害防制條例送辦，至於毒品上游仍擴大追查當中。

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