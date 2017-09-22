要調房未立即獲准 北監收容人打傷主任管理員

台北監獄發生收容人打傷主任管理員的事件。（資料照）

2017-09-22 12:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕因毒品案入監的台北監獄謝姓收容人，21日下午參加「中秋節收容人電話懇親」活動結束後，返房途中向王姓主任管理員要求調房未立即獲准，謝姓收容人竟朝王姓主任管理員頭部連揮3拳，還好王姓主任管理員意識清楚，目前仍在醫院觀察中。

21日台北監獄舉辦中秋節收容人電話懇親活動，下午2點多，26歲的謝姓收容人結束電話懇親返房途中，向王姓主任管理員要求調房，監獄人員說，因謝姓收容人9月8日才入監，所以王姓主任管理員雖同意受理他的調房要求，但對謝姓收容人說明須等其他收容人都回房後，他才能進行調整。

疑因王姓主任管理員第一時間未同意謝姓收容人的調房要求，謝姓收容人竟抓狂，轉身向王姓主任管理員的頭臉連揮3拳，打傷王姓主任管理員的額頭、臉頰與下巴，其他管理員見狀，衝上前聯手制止謝姓收容人，後續也已依妨害公務罪嫌追究他的刑責。

王姓主任管理員被緊急送醫，在急診室接受治療時，因X光片檢查一度發現有可疑的白色影像，醫師就建議王姓主任管理員到加護病房接受專科醫師的進一步診斷，還好追蹤過程沒再發現可疑的白色影像，目前王姓主任管理員雖仍在醫院觀察，但已無大礙。