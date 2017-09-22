引爆瓦斯炸婦人釀1死6傷 運將被判15年

2017-09-22 12:12

〔記者張文川／台北報導〕65歲運將林如勇愛上已婚中國王姓婦人，去年9月2人感情生變後大吵一架，林竟憤而打開廚房天然氣，再點燃瓦斯桶引爆，王女被燒成焦屍身亡，5名警、消被炸成輕重傷，林男也重傷住院，出院後被羈押、起訴，台北地院今天依殺人等罪，將他判刑15年。可上訴。

林男全身80％灼傷，王婦則已燒成焦屍，5名警消也分別受輕重傷；檢警相驗王婦遺體時，發現王婦氣爆後尚未喪命，在場處理的員警隨身密錄器也拍到關鍵影片，林男在一片火海中，還將想試圖奪門逃出的王婦拉回火場內，因此認定林男殺人罪證明確。

去年9月29日清晨5點10分，北市西藏路一棟4樓公寓發生開瓦斯自殺案件，警、消趕往查知，屋主林如勇以開計程車為業，6年前買下公寓4樓含5樓頂樓加蓋，同住的有在食品公司上班的24歲女兒，和大學畢業待業中的22歲兒子。

當日清晨4點許，林男兒子被爭吵聲吵醒，去開父親房門才知喇叭鎖已反鎖，女兒用硬幣打開房門，驚見房內有20公斤裝瓦斯筒，王婦則不斷大喊「救命」，但林男卻關門大罵「不要管！」、「要點瓦斯炸死人！」

姊弟見狀跑到附近檳榔攤借電話報警，警消到場關掉廚房已被打開的天然氣，5點32分，林男在房間點燃瓦斯筒引爆，4樓頓時陷入火海，造成1死6傷慘劇。