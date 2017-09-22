2歲女童幼兒園趴地亡 園方反駁惡意遺棄指控

2017-09-22 12:07

〔記者湯世名／彰化報導〕1名2歲3個月大的陳姓女童去年9月，在彰化縣1家幼兒園教室趴地不動，園方發現後趕緊將她送醫急救，但仍告不治，家屬提告指控園方惡意遺棄，案發1年後，家屬再於日前將全程影片PO網要求真相，園方今天受訪時反駁稱絕無遺棄，且已匯款100萬元給家屬以示負責，彰化縣政府教育處表示，園方疑有照顧疏失，但真相仍待認定。彰化地檢署則強調，此案尚有爭議，檢方將針對女童死因進行鑑定，以釐清案情。

女童家屬指控說，去年9月19日中午，女童感冒就醫後回到幼兒園，園方讓她坐在辦公室椅子上，任她哭泣卻未理會，稍後把她帶到教室與其他幼兒一起，沒想到不到30分鐘後，家屬就接獲女童送醫急救的消息，更令人難過的是竟然急救無效，4個月後他們向彰化地檢署提告，當時才看到女童在教室趴地不動的影片。

家屬說，他們之所以隱忍這麼久，才於日前PO網公開影片，是因園方一直說謊、推卸責任，且法醫解剖說女童死因是罕見腸病毒，令人無法相信，希望能查出真相。

園方則反駁指出，女童從托嬰轉到幼兒園，正在保險的空窗，並非一直不保，保險該賠的100萬元也賠了。當天女童從醫院來幼兒園時曾哭鬧，老師安撫女童情緒到穩定後，才去照顧其他幼童，女童跌倒時教師未發現，至於女童趴地是以為她睡著，老師為她擦拭口鼻時，發現情況不對，立即通報救護送醫，並無置之不理，且法醫驗屍報告主要死因是中樞神經衰竭，全案進入司法程序，由司法偵辦。

彰化縣政府教育處幼兒教育科則表示，去年他們接獲通報後派員入園了解案情，發現園方未依規定為女童投保學生平安保險，依幼照法第51條處幼兒園負責人6000元罰鍰，教育處等單位並於今年初辦理聯合稽查以重啟調查，初步調查現場教保人員疑有照顧疏失之嫌。為協助該園提升教保服務品質，本月7日再次入園指導，以提升從業人員的教保專業能力，此案尚在司法調查中，俟判決確定後，據以進行後續行政管理程序。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，此案尚有爭議，女童死因是否為腸病毒，還須進一步鑑定才能釐清，在此之前因全案尚在偵辦中，不便對案情說明。