欄杆鏽蝕害工程師墜橋摔死 道路非基市政府闢建不起訴

2017-09-22 11:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕工程師陳良南去年探勘基隆市和豐街附近水流時，倚靠路旁的倒Ｕ型鐵杆突然斷烈，摔死排水溝上。基隆地檢署認定，和豐街非市政府闢建、管理，處分基隆市政府4官員不起訴。

處分書指出，創聚環境顧問公司受基隆市政府委託，進行「基隆市全面雨水下水道系統檢討規劃暨GIS建置」。

創聚公司工程師陳良南去年4月間，前往基隆市和豐街探勘附近水流時，倚靠和豐街、調和街口處倒Ｕ型鐵欄杆，俯視橋下大排水溝時，欄杆因年久失修、鏽蝕突然斷烈，害陳跌落13.3公尺深的大排水溝上，傷重不治。

陳的家屬不滿任基隆市政府工務處代理處長張元良、工務處養護工程科長簡翊哲與工務處技正章志華與臨時人員于立人等4人，未善盡維護道路設施義務，控告張等4人業務過失致死罪。

檢方調查，該道路是東雲公司在建設山海關社區時一併出資興建、設置，並非基隆市政府，興建後也未移交基隆市政府管理。

由於倒U型欄杆，鏽蝕嚴重，市政府工務處103年間，僅在靠近社區公車亭附近，避免行人、乘客不慎跌落，加建長約30公尺的Ｃ型鋼護欄穩固，但並未在陳跌落的欄杆上增建C型鋼護欄。

基檢因此認定，案發地點的倒U型欄杆，並非基隆市政府興建，也從未移交基隆市政府管理，很難要求市政府負有維護管理義務，因此處分基隆市政府不起訴。