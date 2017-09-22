殺遊民「丈夫」詐保 狠鴛鴦各判無期、12年定讞

馬祥富被問到為何狠心殺舊識時，低頭不語。（資料照，記者項程鎮攝）

2017-09-22 11:42

〔記者項程鎮／台北報導〕在桃園經營小吃店的馬祥富和同居女友謝足妹，誘騙街友徐金龍與謝女結婚，登記隔天，謝女就幫「丈夫」徐男投保500萬元意外險，3個月後，馬男開車企圖撞死徐男，徐雖躲過一劫，但出院後被謝女強拔鼻管灌食嗆死，最高法院維持高等法院更一審見解，判處馬男無期徒刑、謝女12年，全案定讞。

判決指出，61歲謝女與50歲馬男在桃園市楊梅區同居並經營小吃店，2人因欠賭債、被倒會，需要大筆金錢周轉，馬男找舊識、淪為街友的徐男到小吃店工作，1個月後誘騙他與謝婦結婚，前年3月20日登記結婚，隔天謝婦就為「丈夫」投保500萬元意外險。

3個月後，馬男將徐男約到一處偏僻產業道路碰面，開著借來的車在暗夜中衝撞，徐男命大，送醫撿回一命。出院在家療養時，靠著鼻胃管灌食維生，數日後，謝婦強行灌粥，導致徐男嗆到送醫不治，謝女向保險公司申請理賠，保險公司懷疑內情不單純，向警方報案。

一審認為謝女是主謀，依殺人罪判她無期徒刑、馬男判刑13年半，高院及更一審審理後，發現馬男才是殺人詐保的主謀，痛批馬為詐保解決債務問題，殺害生活匱乏、僅求溫飽的遊民，判他無期徒刑，謝女因共同殺人，判刑12年，上訴後，被最高法院駁回確定。